فؤاد أباظة يطالب الحكومة بتشغيل المصانع المتوقفة بالشراكة مع القطاع الخاص

الأحد 05/يونيو/2022 - 02:04 م

قال النائب أحمد فؤاد أباظة ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المصانع المتوقفة فى محافظة الشرقية، والتي تحتاج إلى خطة من الحكومة لعادة تشغيلها مرة أخرى .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر لها مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع.

واقترح فؤاد اباظة ، طرح الحكومة تلك المصانع المتوقفة للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك حتي تدور عجلة الانتاج من جديد مما يساهم فى استيعاب العمالة وتوفير فرص عمل جديدة.

وتابع :" نساند الحكومة فى كل خطواتها فنحن لسنا فريقين وخصمين لبعضنا البعض ولكننا هدفنا واحد وهو خدمة المواطن المصري".

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية ، إدأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الصناعة الوطنية ، وطالب الحكومة بضروة تذليل كافة العصوبات التى تواجهها، وهو ما يتطلب من الجميع التعاون من اجل النهوض بقطاع الصناعة ، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات ، ولكننا لن نستسلم لأننا اتينا هنا للدفاع عن حقوق المواطن البسيط.