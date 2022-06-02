ملتقى السرد يناقش المسكوت عنه فى سينما الأنبياء.. الإثنين المقبل

الخميس 02/يونيو/2022 - 09:50 م

تناقش ندوة ملتقى السرد العربى كتاب “المسكوت عنه فى سينما الأنبياء” للكاتبة حنان أبو الضياء، فى السادسة من مساء الاثنين المقبل بهيئة خريجى الجامعات وسط البلد ؛ 11ش الالفى.. يشارك فى الندوة الكاتب والناقد الكبير ا ٠د حسام عقل والناقد ا ٠ خالد الصور، والدكتور أمير الشبل. وتنسيق وإدارة الندوة ا ٠ عزة عز الدين.

الكتاب يتناول المحاذير التى تكبل الكثيرين للخوض فى تناول السينما لقصص الانبياء، رغم أن السينما قدمت المئات من الافلام عنهم ؛والعالم بأجمعه شاهدها ؛ وحتى توضع النقط فوق الحروف فى تلك القضية الشائكة تطرح الكاتبة حنان ابو الضياء شبه دراسة بين العمل الفنى المقدم سينمائيا؛ ومصادره من القرآن والإنجيل والتوراة؛ خاصة أن فى عالم السينما العالمية كل شىء قابل للنقاش والجدل.

ويسلط الكتاب الضوء على قائلا: وهناك دائمًا مساحة من الاعتقادات الشخصية تسيطر على المبدعين عند الاقتراب من قصص الأنبياء؛ وفى أحيانًا أخرى تسير تلك الأعمال على هدى قصص الأنبياء في القرآن الكريم أو التوراة والإنجيل... ولكن السؤال ما الذي يحفز السينما العالمية على إنتاج أفلام تتمحور حول الأنبياء في العهد القديم من أمثال نوح وموسى وغيرهما؟ بشكل يصل إلى حد الظاهرة؛ التى انطلقت مع بدايات السينما في أواخر القرن التاسع عشر، وصولا إلى اليوم، ولم تفقد مرة وهجها؛ رغم أن الوسائل التقنية بين هذه الأفلام تطورت مع مرور الوقت، وهذا طبيعي، إلا أن القاسم المشترك بينها هو ضخامة الإنتاج، وتجسيد نجوم عالميين شخصيات الأنبياء من بينهم: شارلتون هيوستون وراسل كرو وغيرهما.