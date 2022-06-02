أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55894 شفي منها 52693 حالة وتوفي 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.