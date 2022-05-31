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الثلاثاء 31 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، وذلك أن زاد أمس بنحو 19 قرشاعلى مستوى البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 18.54 جنيه للشراء و 18.62 جنيه للبيع.

وبلغ أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.53 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، بلوم، قناة السويس، البركة، والعربي الإفريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.55 جنيه للشراء و 18.61 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، البنك الأهلي المصري، مصر، ميد بنك، قطر الأهلي الوطني QNB".
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.57 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، والأهلي المتحد".
وصل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 18.58 جنيه للشراء و 18.63 جنيه للبيع.

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