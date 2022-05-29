جامعة الفيوم: إجراءات مشددة تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الأحد 29/مايو/2022 - 03:46 م

عقد اجتماع لجنة الأمن الجامعي بجامعة الفيوم اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته،رئيس جامعة الفيوم، لمتابعة ومناقشة خطة عمل سير الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022.

وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، بأنه قد تم خلال الاجتماع مراجعة إجراءات الأمن بالجامعة خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات، والتكليف بتشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة داخل كنترولات الكليات.

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