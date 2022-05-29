ads
الأحد 29 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

محافظات

جامعة الفيوم: إجراءات مشددة تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اجتماع لجنة الأمن الجامعي بجامعة الفيوم اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،  بحضور أعضاء اللجنة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته،رئيس جامعة الفيوم، لمتابعة ومناقشة خطة عمل سير الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022. 

وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، بأنه قد تم خلال الاجتماع مراجعة إجراءات الأمن بالجامعة خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات، والتكليف بتشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة داخل كنترولات الكليات.

IMG-20220529-WA0027
IMG-20220529-WA0027
IMG-20220529-WA0029
IMG-20220529-WA0029
IMG-20220529-WA0028
IMG-20220529-WA0028
ads
جامعة الفيوم إجراءات مشددة بدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني