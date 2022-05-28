دعمًا للسياحة.. الأسطورة الإيطالية "توتي" يشجع محمد صلاح من مصر

السبت 28/مايو/2022 - 04:21 م

انعقد اليوم السبت اللقاء الصحفي الخاص باستقبال الأسطورة الإيطالية فرانشسكو توتي في مصر، ليشهد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع مشجعي ومحبي كرة القدم في مصر والعديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة؛ وذلك في إطار دعم السياحة.

جاء ذلك بحضور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من ممثلي الشركة الراعية لنهائى دورى الأبطال، ضمن مبادرتها لتشجيع السياحة والترويج لها داخل مصر وخارجها.



وصل توتي إلى القاهرة يوم 27 مايو الجاري، والتقى ببعض من الشخصيات المصرية المؤثرة في احتفالية مميزة بأحد فنادق القاهرة، ثم أجرى زيارة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في جولة خاصة له مع عائلته، انبهر من خلالها بتنوع حضارة مصر الفرعونية والاسلامية والرومانية وتضاعف هذا الانبهار وهذه المتعة عندما تجول بين الممياوات وتعرف على تاريخهم ومكانتهم وبعض الاحداث التي مروا بها، والمجهود المبذول حالياً لإظهارها في أفضل صورة ممكنة.

وتكتمل رحلة توتي في القاهرة عند مشاهدة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع محبيه ومشجعي كرة القدم، وذلك لمؤازرة الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وصرح المدير التنفيذي للمبيعات بالشركة الراعية، بيتار برمانك، قائلا: «بعد رجوع حركة السياحة العالمية، أتيحت لنا الفرصة مجدداً لاستكمال مبادراتنا التي بدأناها في 2016 لتشجيع السياحة المصرية من خلال استقبال قامات كبيرة من لاعبي كرة القدم العالميين لحضور المباراة النهائية بدوري ابطال اوروبا».



يزور اللاعب عدد من المزارات المصرية ويقوم بنشاطات أخرى وينقلها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به ليراها كل متابعيه حول العالم بما يسلط الانظار على مصر من خلال قنواته وبمنظوره كسائح اجنبي له محبيه ومتابعيه حول العالم، وقمنا بدعوة فرانشسكو توتي هذا العام لأنه يتميز بشهرته بين مشجعين كرة القدم المصريين والعالميين ايضاً مع جذبه لأكثر من 7 مليون متابع مباشر حول العالم."



وأضاف برمانك: "ان هذا النوع من الزيارات يرسل صورة ايجابية عن مصر ويزرع ثقة محبي السياحة لإضافة مصر كوجهة اساسية في برامجهم السياحية، وان مصر مستعدة دائما لاستقبال الوافدين من جميع انحاء العالم."

خلال اللقاء، تحدث توتي عن زيارته وعن مدى انبهاره بمتحف الحضارة، وسعادته بحفاوة استقبال المصريين له وانه لم يتخيل مدى حبهم له، وعن مدى تشابه الشخصية المصرية والشخصية الايطالية في نواحي كثيرة ومختلفة، كما اجاب على عدد كبير من اسئلة الصحفيين.

ورحب عمرو القاضي باللاعب فرانشسكو توتي، وشكره على تلبية دعوة شركة الأهرام للمشروبات لزيارة مصر والترويج للسياحة المصرية كما اشاد بدور الدولة في دعم السياحة وعلى دور القطاع الخاص المهم للترويج للسياحة المصرية ودعمها لإعادة حركة السياحة في مصر بما يليق بتميزها في جميع النواحي، الحضارية، والثقافية، والطبيعية.

كما أعربت المدير التنفيذي للتسويق بالشركة، لين دي شاتر عن سعادة جميع العاملين بالشركة، لقبول توتي دعوتهم لزيارة مصر والترويج للسياحة المصرية التي تعتبر ركيزة اساسية في عمل شركة الأهرام للمشروبات.

وأضافت: لدى الشركة العديد من المبادرات لدعم السياحة، منها مبادرة استضافة لاعبي كرة القدم العالميين لان لديهم اكبر قاعدة مشجعين ومتابعين، فمن خلالهم نستطيع الوصول لاكبر عدد من الاجانب حول العالم ليروا مصر من خلال اعين قدوتهم الرياضيين، و زيارة الاجانب المشهورين يرسل رسالة ايجابية ومطمئنة عن السياحة في مصر.

وتابعت: سعيدة جداً اننا نجحنا في استضافة توتي هذا العام والذي يتزامن مع عودة الاحتفال بنهائي دوري ابطال اوروبا والذي توقف خلال السنوات السابقة.

واختتم هذا اللقاء المثمر بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية مع توتي وجميع الحاضرين.

تعد المبادرة جزءا من الجهود المستمرة للشركة لدعم قطاع السياحة سواء بالترويج لمصر في الخارج، أو من خلال الحرص علي تقديم مشروبات محلية ذات جودة عالمية يسعد بها السائحين فضلاً عن مبادراتهم في الإرتقاء بمهارات العاملين فى القطاع الفندقي لتقديم مستوى خدمي متميز لكافة السائحين وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

