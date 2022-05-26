مصادر: محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2022.. اليوم

الخميس 26/مايو/2022 - 08:17 م

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

و يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 وكيفية حصول الطلاب على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، ويتم الآن اعتمادها رسميًا من محافظ الجيزة.

وأعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني، من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول علي النتيجة للتيسير علي المواطنين.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها من هنا

وكانت انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة يوم السبت 14 مايو داخل 689 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية في المحافظة، وانتهت الخميس 19 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية.