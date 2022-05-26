بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الخميس 26/مايو/2022 - 01:33 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 12ر47 نقطة، ليبلغ مستوى 72ر7583 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر263 مليون سهم، عبر تنفيذ 18355 صفقة نقدية، بقيمة 7ر85 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29ر35 نقطة، ليبلغ مستوى 04ر5925 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 في المئة، عبر تداول 2ر139 مليون سهم من خلال 6553 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار كويتي. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر52 نقطة، ليبلغ مستوى 87ر8393، بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة، عبر تداول 124 مليون سهم من خلال تنفيذ 11802 صفقة نقدية بقيمة 4ر68 مليون دينار.