بريطانيا ترفض مقترحًا روسيًا بشأن رفع العقوبات

الأربعاء 25/مايو/2022 - 08:11 م

رفض وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء مقترحا برفع عدد من العقوبات المفروضة على روسيا مقابل فتح ممرات إنسانية للسفن التي تحمل مواد غذائية لمغادرة أوكرانيا.

وأدلى الوزير البريطاني بهذه التصريحات حسب ما أوردته صحيفة (إيفننج ستاندرد) البريطانية، للصحفيين عقب اجتماعه مع نظيرته الإسبانية مارجريتا روبلز في العاصمة مدريد.

ودعا والاس روسيا إلى "فعل الشيء الصحيح" والسماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر ممر لمساعدة البلدان التي قد تؤدي فيها ندرة الحبوب إلى انتشار الجوع، وقال "هذه الحبوب للجميع، ليبيا واليمن، فالناس في جميع أنحاء العالم يعتمدون على تلك الحبوب لإطعام أنفسهم".

وأضاف "أدعو روسيا إلى أن تفعل الشيء الصحيح بروح الإنسانية وتترك حبوب أوكرانيا، وتتوقف عن سرقة الحبوب. دعونا لا نتحدث عن العقوبات، دعونا نفعل الشيء الصحيح".

ورحب وزير الدفاع البريطاني باقتراح دول في منطقة البحر الأسود حراسة شحنات الحبوب الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قال والاس للصحفيين في مدريد إن الجيش الروسي "منهك ومنكسر"، ولكنه حذر من أن البحرية الروسية ستكون "أكثر خطورة" في المستقبل.

جدير بالذكر أن مسؤولين روس أعربوا عن استعدادهم في وقت سابق لتوفير ممر للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا مقابل رفع بعض العقوبات.