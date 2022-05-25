أعلنت وزارة الصحة السورية أمس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55883 شفي منها 52619 حالة وتوفي 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.