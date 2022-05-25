كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

الأربعاء 25/مايو/2022 - 07:38 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55883 شفي منها 52619 حالة وتوفي 3150 حالة.