تحذيرات من استخدام منتجات فرد الشعر للأطفال أقل من 12 عاما

الإثنين 23/مايو/2022 - 02:02 م

تحرص الأمهات على العناية بشعر أطفالهن ليكون ناعمًا ولامعًا وصحيًا، ولكن بعضهن يواجهن صعوبات في العناية بشعر أطفالهن الكريلي أو المجعد، ويسألن عن أفضل أنواع الكريمات التي يمكن استخدامها والمناسبة لشعر الأطفال، وهل يمكن استخدام كريمات فرد الشعر للأطفال، لنجد أن العديد منهن لا يوجد لديه معلومة تؤكد ان استخدام منتجات فرد الشعر "التريتمينت" تصلح لأطفالهن أم لا، وما هي هذه المنتجات وخصائصها لتجد في النهاية أن شعر طفلها وصل الى مرحلة التلف لمجرد انها استخدمت المنتج الخطأ في الوقت الخطأ؛ ولذلك حذرت دكتور رشا شلباية خبيرة ومدربة علوم الشعر والبشرة من استخدام منتجات فرد الشعر للبنات أو الاطفال بصفة عامة الاقل من 12 عامًا، وذلك لأن نمو شعر الأطفال لا يكتمل إلا عند بلوغ هذه السن بالتحديد، وهذا ليس له علاقة بأنه منتج آمن او غير آمن، ولكن هذا العمر الأفضل للبدء في تجهيز ابنتك أو طفلك الى خوض هذه التجربة اما دون ذلك فقد يعرض الشعر إلى التلف.

وأضافت شلباية، أن هناك أنواعا خاصة لشعر الاطفال التي تتميز خصلات شعرهم بخصائص مختلفة تماما عن الكبار، علاوة على أن هذه المنتجات آمنة للمرأة الحامل والمرضع.

وأضافت أنه على الأم ان تختار منتجات آمنة لشعر أطفالهن كأن تكون خالية من مادة الفورمالين وهي مادة مسببة للسرطان، والأطفال لا يتمتعون بالمناعة الكافية التي تقاوم هذه المادة مما يسهل توغلها في فروة الرأس، كما تسبب أيضًا الكحة والتهاب الحلق والعين عند استنشاق الطفل لرائحتها خلال عملية فرد الشعر، علاوة على تلف وتقصف الشعر بعد ذلك وتساقطه بعد فترة من زوال المادة من الشعر.

وأشارت إلى أنه لابد أن تحبب الام الاطفال في شعرهم من خلال استخدام ستايل خاص يتناسب مع طبيعة شعرهم حتى اتمام العمر الاصلح لاستخدام هذه المنتجات وباختيار الاكثر أمانا منها..

ووجهت دكتور رشا شلباية نصائحها للامهات حول الطرق التي تفيد في تنعيم شعر الأطفال خاصة الملفلف والمجعد؛ لتؤكد: قولي "لا" للكبريتات: استخدمي منتجات الشامبو الخالية من الكبريتات، التي تعد منظفات قاسية تسلب شعر طفلك رطوبته الطبيعية.

وتؤكد بعد غسل الشعر بالشامبو نضع ماسك مرطب ونتركه لمدة 15 دقيقة، ثم نشطف الشعر بالماء البارد، الذي يعزز لمعان الشعر..

واكدت شلباية أن هناك ترطيب يومي لشعر الاطفال ومنها إضافة الماء والزيت (الارجان أو جوز الهند) إلى الليف إن وضعيهم في زجاجة رذاذ، واستخدمي هذا المحلول كمرطب يومي لإنعاش الشعر.