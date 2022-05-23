بالفيديو.. برلمانية تكشف تفاصيل حملة "سوا هنعدي"

الإثنين 23/مايو/2022 - 10:59 ص

أكدت إيمان عبد القادر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية حملة "سوا هنعدي " في توعية المواطنين بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحة أن اسم الحملة يأتي من منطلق تكاتف المصريين دائما في الأزمات، وأن شعار الحملة يأتي على شكل مربع متساوي الاصلاع ليدل على سير الحملة في نفس الاتجاه مع الدولة واللون الاصفر ليدعو للثقة والفخر والاعتزاز والامل.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن الحملة تساهم في فتح آفاق جديدة مختلفة عن المجتمع مثل التوعية الاقتصادية ، والعالمية ، والعمل على تغيير أسلوب حياة كامل وترشيد الاستهلاك والتعريف بموقعنا بين دول العالم في الأزمة الاقتصادية العالمية وبالتوازي يوجد جزء تشريعي من خلال العمل مع الوزارات والهيئات لوضع اجندة تشريعية يتم العمل عليها داخل البرلمان.

كما تابعت أن الحملة تعمل حاليا على قانون هدر الطعام، والعمل على صندوق تكافل وكرامة الاستثماري، والتنسيق الاجتماعي مع المواطنين على الأرض، من خلال قنوات التوعية وتحتوي على الفيديوهات والمقالات المتنوعة في معلوماتها، وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أطلقت حملة -سوا هنعدي- لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة، قبل يومين.

وأضافت التنسيقية، في بيان، أن الحملة تعمل على عدة محاور منها الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي، وتستهدف تغيير نمط السلوك الاستهلاكي للمواطن لتقليل الإنفاق وتوفير السيولة المالية للأولويات الأخرى.

وأوضحت التنسيقية أن حملة -سوا هنعدي- بصدد تنظيم عدد من اللقاءات مع الاقتصاديين والخبراء وجلسات استماع إلى رواد الأعمال في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه القطاعات لنحقق قدرا من الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.

وأشارت الحملة إلى سعي نواب التنسيقية لمتابعة ضبط الأسواق واتساق الزيادة السعرية مع القيمة الحقيقية للتضخم وعدم ترك الأمر لمبالغات التجار، كما يستهدفون التشريعات التي تحقق أهداف الحملة اجتماعيا مثل قانون إهدار الطعام.

وعلى المستوي الاقتصادي، لفتت الحملة إلى أنها بصدد تقديم اقتراحات بتشريعات تحسن أوضاع المستثمرين.

كما تدرس الحملة إنشاء صندوق لتوسيع نطاق الحماية المجتمعية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر.