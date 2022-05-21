رئيس جامعة جنوب الوادي يشيد بإنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث

السبت 21/مايو/2022 - 04:46 م

أشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بإنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة؛ وذلك خلال كلمته فى احتفالية يوم التميز البحثي بالجامعة بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحيا رئيس الجامعة مدير عام الدراسات العليا والبحوث الأستاذ علي موسى على جهود قطاع الدراسات العليا فى تحسين مؤشرات البحث العلمي للجامعة والتى يوليها رئيس الجامعة الاهتمام وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين.

وقام رئيس الجامعة بتكريم مدير عام الدراسات العليا والبحوث وزملاءه وأثنى على جهودهم بالإدارة العامة للدراسات العليا على الأداء المتميز والأعداء ليوم التميز البحثى والذى تم من خلاله عرض لجميع إنجازات قطاع الدراسات العليا فى المجلات العلمية والنشر العلمى وفى مجال بنك المعامل والأجهزة العلمية والتصنيف الدولى والتحول الرقمي والتعاون الدولى وفى مجال الطلاب الوافدين وفى المكتبات ومركز بحوث الأرصاد الجوية، وتم أيضًا تكريم الحاصلين على جوائز جامعة جنوب الوادي للتفوق العلمى لعام ٢٠٢٠ والحاصلين على جائزة أحسن عمل مؤلف لعام ٢٠٢٠، وأحسن عمل مترجم وكذلك الحاصلين على جوائز وطنية ودولية، وأفضل بحث على مستوى الوطن العربي.