إيطاليا: وصول 233 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا

الخميس 19/مايو/2022 - 09:02 م

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، بوصول 223 مهاجرا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر أمنية إيطالية، قولها إن أول مجموعتين مؤلفتين من 18 و51 شخصًا، تم اعتراضهما من قبل رجال قوات الشرطة المالية، وتم إنزالهما على رصيف "فافالورو" وكان بينهم 9 قاصرون.

وأضافت المصادر أنه تم وصول 78 مهاجرا ينتمون إلى جنسيات مختلفة على زورق دورية تابع لهيئة حماية الموانئ، بينهم 5 نساء، 3 قاصرون.

وأشارت المصادر إلى وصول 59 مهاجرًا آخرين بمن فيهم 19 قاصرًا، اعترضهم رجال هيئة حماية الموانئ على بعد حوالي أربعين ميلًا بحريًا عن كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، فضلا عن وصول 17 مهاجرًا من جنسيات مختلفة كان قد أوقفهم زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على بعد 4 أميال بحرية عن جزيرة لامبيدوزا.

و في السياق، أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم، فقدان خمسة أشخاص جراء انقلاب زورق إيطالي عليه ستة أشخاص في البحر الأدرياتيكي.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن السلطات تبحث عن أربعة بحارة إيطاليين وبحار تونسي واحد فقدوا جراء الحادث، فيما تعرقل الرياح الشديدة جهود البحث، مضيفة أن قاربا كرواتيا في المنطقة أنقذ ربان الزورق الغارق.

وكان الزورق "فرانكو بي" أبلغ سلطات الموانئ، الليلة الماضية، بتعرضه للغرق على بعد حوالي 50 ميلا من ساحل مدينة "باري" جنوبي إيطاليا أثناء قيامه بسحب قارب عليه 11 شخصا من ميناء "أنكونا".. وظل القارب عالق في البحر حتى أنقذ لاحقا إلا أنه لم يتضح على الفور سبب انقلاب الزورق.