استمرار شهادة الـ18%.. و686 مليار جنيه حصيلة البيع حتى الآن

الخميس 19/مايو/2022 - 06:40 م

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 470 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن البنك مستمر فى طرحها، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى.

ومن جانبه قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن شهادة الـ 18% مستمرة بدون تعديل وقد بلغت حصيلة بيع الشهادة أكثر من 216 مليار جنيه حتى الآن.

وأضاف رئيس بنك مصر، أن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه البنك المركزى المصرى للسيطرة على معدلات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض لمواجهة التضخم.