أهالي "رومانس" بالعين السخنة يصرخون من تعنت إدارة القرية

الخميس 19/مايو/2022 - 09:50 ص

تلقت "البوابة نيوز" شكوى من سكان قرية رومانس حيث يتضرر بعض ملاك الوحدات السكنية بقرية رومانس للتنمية السياحية بالعين السخنة من قيام ادارة القرية بتغيير ادارة القرية لعدادات المياه الخاصة بواحداتهم من عدادات عادية الى عدادات بنظام الكارت المسبق الدفع وامتناع ادارة القرية عن تسليم ملاك الوحدات الكروت الخاصة بهم دون سند قانونى وهو ما اضطرهم لتحرير المحضر رقم 25959 لسنة 2021 جنح البساتين.. ويناشد اصحاب الوحدات الجهات المعنية اتخاذ اجراءات تعيد الحق لاصحابه.

وتحتفظ “البوابة نيوز” بأسماء المتضررين لمن يهمه الأمر.