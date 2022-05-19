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السبت 21 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

وكالات أممية تدعو إلى مضاعفة جهود إنقاذ المهاجرين في البحار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دعت وكالات أممية الدول إلى التحقيق بفعالية في الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين المهرَّبين، بما في ذلك في بلدان العبور والمقصد، ومقاضاة مرتكبيها جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وطالبت الوكالات ممثلة في الفريق المشترك من مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسف والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، في بيان صحفي مشترك الليلة، جميع الدول بما في ذلك جميع الدول الساحلية، إلى تهيئة الظروف الملائمة لاحترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يُنقذون في البحر وإنزالهم على أراضيها.
وأشار الفريق المشترك إلى أن المهاجرين واللاجئين يسلكون الطرق البحرية بحثا عن الكرامة والأمان، أو اللجوء أو غير ذلك عبر جميع المناطق في جميع أنحاء العالم.

الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين إنقاذ المهاجرين في البحار