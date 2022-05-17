كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة جديدة

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 03:18 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الإثنين تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 22 حالة ولم تسجل أي وفاة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55871 شفيت منها 52523 حالة وتوفيت 3150 حالة.