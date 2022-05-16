كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة جديدة

الإثنين 16/مايو/2022 - 01:48 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 22 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55870 شفيت منها 52501 حالة وتوفيت 3150 حالة.