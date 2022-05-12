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الخميس 12 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. إصابتان جديدتان بكورونا وشفاء 16 حالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 16 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55865 شفي منها 52376 حالة وتوفي 3150 حالة.

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