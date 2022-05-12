كورونا في سوريا.. إصابتان جديدتان بكورونا وشفاء 16 حالة

الخميس 12/مايو/2022 - 03:06 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 16 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55865 شفي منها 52376 حالة وتوفي 3150 حالة.