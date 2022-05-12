طارق حامد يعود لصفوف الفراعنة.. وتضارب المواعيد مع الأهلي أولى أزمات إيهاب جلال مع المنتخب

الخميس 12/مايو/2022 - 06:30 ص

ضربت أزمة جهاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد أيام من تولي مهمة تدريب الفراعنة، وقبل معسكر يونيو المقبل استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2023.

كان قد أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني تحت قيادة إيهاب جلال، وجاء تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب كالتالي: إيهاب جلال مديرًا فنيًا، محمد شوقي مدربا عاما، أحمد حسام مدربا، وعصام الحضرى مدربا للحراس.

وتوجه إيهاب جلال أزمة بعد توليه تدريب الفراعنة بساعات، لتكون أولى أزمات المنتخب الوطني..

وتأتي هذه الأزمة فى موعد انضمام لاعبي النادي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني المقبل، حيث من المنتظر أن تقام مباراة الفراعنة أمام منتخب غينيا يوم ٢ يونيو المقبل فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا ٢٠٢٣ المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ومن المقرر، أن يخوض النادى الأهلي مباراته فى نهائي دورى الأبطال يوم ٣٠ مايو أمام الوداد في المغرب، وبذلك يعود لاعبو الأهلي الدوليون يوم ٣١ من مايو ذاته، ويجب إراحة اللاعبين لمدة يوم واحد علي الأقل، وبذلك لن يلحق لاعبو الأهلي سوى مران وحيد مع منتخب بلادهم، وهذا يشكل خطورة كبيرة علي الفراعنة.

وعلمت «البوابة» من مصدر خاص بالجهاز الفني الجديد أن إيهاب جلال بدأ في وضع خطة بديلة، لمباراة غينيا المقرر لها يوم ٢ يونيو، وهي الاعتماد على مجموعة من اللاعبين خارج لاعبي النادى الاهلي ليتمكن من شرح خطته لهم فى أيام المعسكر المحددة، مؤكدا أنه سوف يدفع بأكثر العناصر المهمة من الأهلي.

وذلك لأن مسئولي اتحاد الكرة قد أبلغوا إيهاب جلال بأنه من الصعب تأجيل مباراة غينيا بالجولة الأولى من التصفيات لمدة ٢٤ ساعة.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته، أن جلال لن يضع المباراة الأولى فى حساباته بسبب ضيق الوقت، وأن مباراة غينيا هى الأولى، بالإضافة إلى أن منتخب غينيا منتخب ضعيف نسبيا فى القارة السمراء.

وتابع أن المدير الفني بلغ حهازه المعاون بمتابعة عدة لاعبين معينة خلال الأيام المقبلة وتقديم تقرير مفصل عنهم لتأكيد ضم عدة لاعبين منهم لصفوف المنتخب في معسكر يونيو.

وواصل أن إيهاب جلال قرر متابعة لاعبي فريق بيراميدز بنفسه وهو الذي سيختار العناصر التي يحتاجها من الفريق الذي كان يدربها ويعلم قوة عناصره جيدا.

واختتم أن هناك مفاجأة فى القائمة التى سيعلن عنها إيهاب جلال الفترة المقبلة، وهي عودة طارق حامد لاعب الزمالك إلى القائمة الأساسية للفراعنة فى معسكر يونيو.