شعراوي: تنفيذ 3753 مشروعا صغيرا ومتوسطا خلال شهر بقروض 700 مليون جنيه

الثلاثاء 10/مايو/2022 - 04:44 م

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك) على رفع شعار (وداعاً للبطالة ) ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار للعمل الحكومى واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية فى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح ، ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الاعمال فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بمختلف أنواعها وتوفير فرص عمل والحد من البطالة .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن " مشروعك" نفذ خلال شهر أبريل 2022 عدد 3753 مشروعاً بقروض بلغت 700 مليون جنيه ، ووفرت هذه المشروعات 15 ألف فرصة عمل للشباب مشيراً الى ضرورة الاهتمام بتكثيف جهود المحافظات لتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتبنى المبادرات الجادة للإستفادة من المميزات التى يقدمها البرنامج ، والذى يدخل في مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعر عائد 5% .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن

( مشروعك) نجح في توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على القروض المطلوبة فى أسرع وقت مشيراً الى أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال (مشروعك) منذ انطلاقه وحتى الان بلغت 23,4 مليار لتمويل 193,8 ألف مشروع استثمارى متنوع ، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 1,5 مليون فرصة عمل .

ولفت اللواء شعراوى الى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك" ، ونفذت أكثر من 23 ألف مشروع ، ونفذت محافظة سوهاج 22 ألف مشروع ، والبحيرة 19.5 ألف مشروع ، و الدقهلية 17,5 ألف مشروع ، و الشرقية 16,5 ألف مشروع ، وبنى سويف 16,5 ألف مشروع ، مؤكدا أن "مشروعك" يعد بوابة الشباب لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.