خالد الصاوي: حساباتي تتعرض للاختراق

الجمعة 06/مايو/2022 - 09:29 م

قال الفنان خالد الصاوي أن حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعرض لبعض الهاكر، مشيرا إلى أن هناك "زوبعة" ضده تنبش فيما كان يكتبه منذ عشر سنوات.

ونشر الصاوى تدوينة مطولة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها : "ردا على الزوبعة اللي قايمة ضدي وبتنبش في اللي انكتب من ١٠ سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي..".

وتابع قائلا : "لما تجيب كلام لي من سنين وانا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك فدي حركة ضدك أنت، ثم حصل انك انكشفت بإرهابي وخيانتك فطبيعي انقلب عليك، زي اغلب الناس.

ولما اكون بعارض نظام من ١٠ سنين دفاعا عن الناس ثم تهجم انت علينا بالسلاح فيقف النظام ده ليحمي الناس ويقدم ضحايا ثم الناس تختاره مرة واثنين وهو يثبت ان هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك انت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر، الغريب بجد انك لسه عايش بيننا على سمومك وكانك ما اعتبرتش!".

واختتم :" خدعت فيك وفي اخرين عجزوا عن تقديم حل بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وانا بعد تفكير لقيت انها افضل حل الان، وبقيت حابب اساهم معها باي جهد لبلدي.

نقطة.".