ads
الجمعة 06 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

العالم

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 50% في جنوب إفريقيا خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في جنوب إفريقيا بنسبة تجاوزت 50% خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية المنشورة يوم الخميس.

ورصد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، 9757 إصابة جديدة بالفيروس، أي 50% أكثر مقارنة بيوم الأربعاء الذي سجلت خلاله 6170 إصابا.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 25،9% وهي أعلى نسبة مسجلة منذ شهور، كما توفي سبعة أشخاص جراء كوفيد في اليومين الفائتين.

وحذر مركز الابتكار والاستجابة للأوبئة في نهاية أبريل، من موجة وبائية جديدة في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضررا في القارة من الفيروس وفق الأرقام الرسمية.

وطعّمت الدولة التي يناهز عدد سكانها 60 مليون نسمة، 45% من السكان البالغين بشكل كامل، وأحصت أكثر من 3،8 مليون إصابة وحوالي 100،350 وفاة.

ads
إصابات كورونا ضرر اصابة وفاة