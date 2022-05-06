فيديو جراف.. حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مايو 2022

الجمعة 06/مايو/2022 - 06:57 ص

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم "الجمعة" طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وخمسة وسبعون واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.