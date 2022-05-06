ads
الجمعة 06 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة لايت

فيديو جراف.. حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مايو 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم "الجمعة" طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكر الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وخمسة وسبعون واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

 

ads
اخبار حالة الطقس استقرار حالة الطقس البوابة نيوز حالة الطقس