بث مباشر.. مشاهدة مباراة العودة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/مايو/2022 - 06:37 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة العودة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح مانشستر سيتي بنتيجة ٤ أهداف مقابل ٣.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم اليوم بث مباشر لمشاهدة مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدري ومانشستر سيتي من أجل معرفة الفريق الثاني في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعدما نجح ليفربول في الفوز على فياريال بالأمس وتأهل للمباراة النهائية.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويأمل كريم بنزيما نجم ريال مدريد في الفوز بمباراة اليوم على مانشستر سيتي من أجل التأهل للمباراة النهائية ضد ليفربول وتكرار سيناريو ٢٠١٨ والفوز بالبطولة بينما بيب جوارديولا يحاول اليوم تحقيق نتيجة إيجابية بكتيبة السيتزين بقيادة دي بروين ورياض محرز من أجل الصعود للمباراة النهائية ضد غريمة الإنجليزي ليفربول من أجل البحث عن اللقب الأوروبي الأول للسيتي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا