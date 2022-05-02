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الإثنين 02 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 2 مايو 2022 أول أيام العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 وبشأن الظواهر الجوية، ذكر الخبراء أنه من المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم - مطروح) قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية : جنوبية شرقية .

 

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