خالد المصري يشارك في الفيلم القصير "أرض العزة"

الأحد 01/مايو/2022 - 10:31 م

يشارك الفنان الشاب خالد المصري، أحد أبناء مبادرة "ابدأ حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة للكشف عن المواهب الشابة في مجال التمثيل، في الفيلم القصير "أرض العزة".

وأوضح المصري في تصريحات إعلامية، أن العمل يناقش ما تعرضت له سيناء خلال السنوات الماضية من محاولات سيطرة من قبل الجماعات الظلامية، والتكفيرية ونجاح الجيش في القضاء عليهم، وتطهير أرض الفيروز من التكفيريين.

وسيجوب الفيلم القصير العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يعرض بدور عرض قصور الثقافة، على أن يتم البدء في بروفاته الأيام المقبلة بعد الاستقرار على المشاركين فيه.

وقال الفنان الشاب، إن الأفلام القصيرة تهدف إلى نشر التنوير ومواجهة الظلام، لافتا إلى أن الفترة الحالية توجد مبادرات مختلفة لاكتشاف المواهب من الشباب في مجالات الإبداع بأشكاله المختلفة.