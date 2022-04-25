عبدالرحمن السامرائي: محطة ورحلة جديدة لمنتخب الفراعنة يقودها إيهاب جلال

الإثنين 25/أبريل/2022 - 11:47 م

قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن السامرائي، ان توقيت تولي ايهاب جلال مسؤولية قيادة الجهاز الفني لمنتخب مصر صعبة جدًا، خاصة بعد تعرض منتخب الفراعنة لاخفاق الوصول إلى مونديال كأس العالم قطر 2022، ومن قبله الفشل في التتويج بكأس الامم الافريقية بالكاميرون، مؤكدًا ان الجمهور المصري يمر بحالة من الحزن لا تزال مستمرة حتى وقتنا هذا.

وأضاف في تصريحات خاصة "بكل تأكيد مهمة ايهاب جلال شاقة وصعبة للغاية، لان الأضواء ستكون مسلطة على مدرب المنتخب حاليًا لذا عليه أن يدرك أنه سيخوض تجربة مختلفة عن تدريب بيراميدز".

وكشف السامرائي بأن الفرق بين تدريب فريق بحجم بيراميدز ومنتخب وطني يعتبر تاريخيًا الأفضل والأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في إفريقيا، فالفرق بينهم ان النادي مهما كان فجمهوره قليل بالمقارنة مع منتخب مصر، لان الحكم والتقييم هنا سيكون من جمهور يزيد تعداده عن 100 مليون مشجع.

وطالب الإعلامي الرياضي من الجميع دعم ومساندة الجهاز الفني في مهمته الجديدة، من أجل المصلحة العامة لمنتخب مصر،

وأوصى عبدالرحمن السامرائي، المدرب إيهاب جلال بمصالحة الجماهير، وذلك من خلال عودة المنتخب لتقديم الأداء الممتع مع النتائج الجيدة، مؤكدًا ان "جلال" اذا حقق ذلك سيكون قد قطع شوطا كبيرا في كسب ثقة الجماهير والنقاد وخبراء اللعبة.

وأضاف قائلًا "منتخب الفراعنة يملك عناصر واعدة ومواهب شابة مع بعض عناصر الخبرة مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة استغلال نجم وهداف الدوري الانجليزي محمد صلاح بالشكل الأمثل وتوفير خطة تساعده على التوهج وابراز حسه التهديفي.

وأتم "هناك سلبيات فنية ظهرت خلال فترة المدرب البرتغالي كيروش، مثل الخروج بالكرة من منطقة وسط الملعب، وانخفاض الرغبة والفاعلية الهجومية"، مشددًا على ضرورة خوض المباريات والتجارب الودية والمعسكرات من أجل تحقيق التجانس المطلوب، قبل أولى المواجهات الرسمية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وسيكون التحدي المقبل لإيهاب جلال مع منتخب مصر وفقا للأجندة الدولية، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 المقرر أن تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في العام المقبل 2023.