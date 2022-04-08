أسعار العملات اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

الجمعة 08/أبريل/2022 - 09:44 ص

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الجمعة، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصري.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم إلى 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، مقابل 18.19 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، بلغ سعر الدولار إلى 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع، أمس.

وسجل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) إلى 18.26 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع مقابل مستوى 18.19 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 19.92 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع، مقابل 19.95 جنيه للشراء، و20.10 جنيه للبيع، أمس.

كما هبط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي إلى 19.83 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع، مقابل 19.89 جنيه للشراء و20.14 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، نزل سعر اليورو إلى 19.85 جنيه للشراء، 20.06 جنيه للبيع.، مقابل 19.94 جنيه للشراء، 20.08 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب بيانات البنك المركزي المصري، إلى 23.87 جنيه للشراء، و24.01 جنيه للبيع، مقابل 23.89 جنيه للشراء، و24.07 جنيه للبيع، أمس.

وبالنسبة لاسعار العملات العربية ، و اكثرها انتشارا و اقبالا في سوق الصرف المصري (أسعار الريال السعودي والدرهم الاماراتي، والدينار الكويتي) اليوم في مصر ، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) زاد سعر الريال السعودي إلى عند مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، مقابل 4.95 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 59.84 جنيه للشراء، و60.25 جنيه للبيع، مقابل 59.72 جنيه للشراء، و60.25 جنيه للبيع.