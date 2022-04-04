سعر الدولار اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 فى البنوك.. ثالث أيام رمضان

الإثنين 04/أبريل/2022 - 09:23 ص

استقر سعر صرف الدولار فى مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 4 أبريل 2022 في البنوك الحكومية والخاصة بعد أن سجل تراجعا طفيفا في تعاملات أمس، حيث سجل أعلى سعر له في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، وسجل أقل سعر في بنوك التجارى الدولى - العربي الإفريقي - كريدى أجريكول - المصرف المتحد - الاستثمار العربي - الكويت الوطني عند مستوى 18.20 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.19 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.20 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.19 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.26 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.19 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.20 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.24 جنيه للشراء. 18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.24 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.