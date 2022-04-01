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الجمعة 01 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بنوك

نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية للفترة من 18 إلى 25 مارس

نشرة بأهم تطورات
نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية
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اتجهت الأسواق نحو تسعير دورة تشديد للسياسة النقدية الأمريكية بشكل أسرع مما كان متوقعاً مع إشارة المسئولين الفيدراليين مرارًا وتكرارًا الى تفضيلهم اتخاذ إجراء سريع لمواجهة التضخم مع الإبقاء على رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كإحدى الخيارات. تكثفت عمليات بيع سندات الخزانة بينما سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب للأسبوع الثاني على خلفية توقعات صندوق النقد الدولي بأن يستمر النمو العالمي في تحقيق معدلات إيجابية. لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة يدفع بزيادة مخاوف التضخم، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 11.79% لتخترق مستوى 120 دولارًا للبرميل.

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