"اقتراحات النواب" توافق على تطوير حديقة الحيوان ببنى سويف

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 08:12 م

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تطوير حديقة الحيوانات بمحافظة بنى سويف.

وتضمن المقترح المقدم من النائبة فاطمة سليم، أن حديقة حيوان بني سويف، تقع في أحد أشهر المناطق في المحافظة على مساحة 4 أفدنة، وتعتبر واحدا من أهم المتنزهات للأهالي إلا أنها تعاني معاناة شديدة من الإهمال وتردي الأوضاع. كما تضمن، أن الحديقة تواجه أزمة كبيرة في نقص الموارد، نظرا لعدم وجود إمكانيات تساعدها لتكون عنصر جذب للمواطنين.

وطالبت النائبة في المقترح، وزارة الزراعة بإعلان خطتها لتطوير الحديقة ورفع كفاءتها، والاستفادة من المقترحات المتاحة لزيادة مواردها ولتكون وجهة ترفيهية لأهالي بني سويف، لاسيما أن هناك مقترحات لتطوير الحديقة بداية من المخطط العام وبوابات الدخول والتعقيم ومسارات الحركة والمقاعد ووحدات الإضاءة، ومناطق الألعاب، والكافيتريات والخدمات الثابتة والمتنقلة ودورات المياه، وأقفاص ومناطق عرض الحيوانات مثل (بحيرة البجع _ بيت السباع _ بيت الزواحف _ القرود _ الطيور _ الكباش _ النعام _ بحيرة فرس النهر _ وغيرها).

ومن جانبه قال اللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، ان هناك خطة لتطوير شامل لحدائق الحيوان تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، وتم البدء بحديقة الحيوان في الجيزة باعتبارها الحديقة الأم.

وأضاف رجائى، يوجد خطة لتطوير حديقة بنى سويف، حيث سيتم انشاء بها محاور ترفيهية ومنطقة ملاعب وكافتيريات على أعلى مستوى، بالإضافة الى إمداد الحديقة بحيوانات مختلفة واستخدام أسلوب عرض مختلف، واستغلال المساحات الكبيرة بها في ذلك الأسلوب المختلف. وتابع، نستعين بخبرات أجنبية في خطة التطوير، ونعمل وفقا لمعايير جديدة في عرض الحيوانات داخل أماكن مفتوحة، حتى يتمكنوا من ممارسة سلوكياتهم الحقيقية.

وأوضح أنه تم اعداد الرسومات بالفعل وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة قريبا، والطرح على القطاع الخاص للبدء في تنفيذ خطة التطوير وردا على تساؤل حول المدة الزمنية المطلوبة، توقع رجائى ان يتم البدء في التنفيذ خلال فترة أربع شهور ومن جانبه أشاد ممثل محافظة بنى سويف، بالاقتراح المقدم من النائبة فاطمة سليم، معلنا انضمام المحافظة في ذلك الاقتراح لما يمثله من أهمية كبيرة للمحافظة. وأعلنت لجنة الاقتراحات بمجلس النواب، في نهاية المناقشة، موافقتها على الاقتراح المقدم من النائبة فاطمة سليم.