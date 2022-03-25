عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم يهنئان منتخب مصر بفوزه على نظيره السنغالي

الجمعة 25/مارس/2022 - 11:40 م

هنأ الكاتب الصحفي، الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدراة وتحرير "البوابة نيوز"، والكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، المنتخب الوطني بفوزه على نظيره السنغالي، اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في مباراة ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأشاد عبدالرحيم على وداليا عبدالرحيم، بأداء اللاعبين حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وكان المنتخب الوطني حقق فوزًا مهما على ضيفه منتخب السنغال بهدف مساء اليوم الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 على ملعب استاد القاهرة.

وسجل الهدف اللاعب ساليو سيسه بالخطأ في مرماه بعدما فشل في التعامل مع تسديدة محمد صلاح ليحولها في المرمى في الدقيقة 4 لتسكن شباك إدوارد ميندي افضل حارس في العالم.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب تقام يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة داكار لحسم بطاقة التأهل للمونديال.