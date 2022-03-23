وزير الخارجية التونسي يلتقي نظيره الباكستاني

الأربعاء 23/مارس/2022 - 12:25 ص

التقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي،على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليا بإسلام آباد.

وتناول اللقاء خلالها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما استعرض الوزيران القضايا الإقليمية الراهنة بما في ذلك تلك المطروحة على جدول أعمال الدورة والمستجدات الدولية وما تفرضه من تداعيات على الدول الإسلامية.