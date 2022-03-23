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الأربعاء 23 مارس 2022
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يلتقي نظيره الباكستاني

وزيرا الخارجية الباكستاني
وزيرا الخارجية الباكستاني ونظيره التونسي
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التقى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي  مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي،على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليا بإسلام آباد.
وتناول اللقاء خلالها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما استعرض الوزيران القضايا الإقليمية الراهنة بما في ذلك تلك المطروحة على جدول أعمال الدورة والمستجدات الدولية وما تفرضه من تداعيات على الدول الإسلامية.

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وزير الخارجية التونسي وزير الخارجية الباكستاني تعزيز العلاقات