محافظ قنا يستعرض خطط مشروعات منظمات المجتمع المدني

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 05:58 م

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحازم عمر نائب المحافظ اجتماعا موسعا مع 21 من مسئولى الجمعيات الأهلية العاملة فى المجالات التنموية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بحضور النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب ومحمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر و ياسر عبدالموجود مدير الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، ومسئولى مديرية التضامن الإجتماعى بقنا.

أكد محافظ قنا أن مؤسسات المجتمع المدنى تلعب دورا محوريا فى دفع عجلة التنمية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ، مشيرًا إلى أن تخصيص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدنى دليل على الإيمان الكبير بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال نائب محافظ قنا إن دعوة مسئولى الجمعيات الأهلية للجلسات النقاشية حول المشروعات المستقبلية يأتى تأكيدا على دعمنا للعمل المجتمعى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، مضيفا أن الدولة المصرية قامت بإصدار قوانين ولوائح خاصة بتقنين وضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد مدى إيمانها بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع الأهلي فى تنمية المجتمع ، مؤكدا أننا حريصون على التواصل المستمر مع الجمعيات لتعزيز التعاون وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وعقب ذلك قام مسئولو الجمعيات الأهلية بتقديم عروض توضيحية حول أنشطة ومشروعات كل جمعية ومجال عملها ، كما تضمنت العروض خطة كل جمعية لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال عام ٢٠٢٢ ، وفى الختام استمع نائب محافظ قنا إلى عدد من المقترحات التى قدمها الحضور بشأن تحسين العمل الأهلى وزيادة فعاليته فى دفع عجلة التنمية ، وتعزيز التعاون فيما بين الجمعيات وبعضها البعض وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة ، مقدما الشكر لجميع ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى على عرضهم المميز والأنشطة التى قاموا بتنفيذها على مدار الأعوام الماضية .