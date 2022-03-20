الفطر الأسود ينهي حياة الغيني موري بانجورا لاعب نادي بيلا

الأحد 20/مارس/2022 - 11:23 ص

أعلن جمال الصيرفي، رئيس نادي بيلا، وفاة الغيني موري بانجورا لاعب وسط الفريق بعد صراع مع المرض وبعد أسبوع واحد من دخوله المستشفى.

وأصيب اللاعب الغيني خلال الفترة الماضية بمرض الفطر الأسود أحد متحورات فيروس كورونا، ليبقى في المستشفى فترة أخرى، قبل أن تتخذ أسرة اللاعب قرارًا بالعودة إلى البلاد، ورفضت إدارة المستشفى خروجه خشية على صحته إلا على المسئولية الشخصية.

وفي وقت سابق دخل موري بانجورا، لاعب فريق بيلا، في غيبوبة مع تدهور حالته الصحية، ليتم تأجيل إجراء العملية للاعب بسبب ارتفاع السكر في الدم، رغم محاولات الجهاز الطبي في المستشفى على خفض السكر في الدم.

وكانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب الغيني مع فريقه ضد نادي عثماثون في دوري القسم الثالث، يوم 22 يناير الماضي، وانقطع بعدها عن التدريبات بسبب المرض دون علم إدارة النادي، التي حاولت الوصول له حتى نجحوا في التواصل مع وكيله الذي علم بحالته من زوجته والتي تتواجد بجواره في المستشفى.

يذكر أن موري بانجورا من مواليد 12 يونيو عام 1997، وله عدة تجارب في الكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته مع فريق منية سمنود وبعد تألقه قرر نادي كفر الشيخ التعاقد معه مقابل 100 ألف جنيه في صفقة قياسية، قبل أن تتم إعارته لنادي عمال المنصورة، وبعد نهاية فترة الإعارة، نجحت إدارة نادي بيلا في التعاقد مع اللاعب الغيني.