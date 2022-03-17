تواصل فعاليات المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية لليوم الثاني

الخميس 17/مارس/2022 - 11:23 م



انطلقت اليوم الخميس ثاني فعاليات المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية والتراثية، وهي مرحلة التذوق والتي تنعقد علي مدار يومين، "١٦ /١٧ مارس الجاري".

وأعربت إليزابيث كالشيان رئيس قطاع الصناعات الغذائية بمركز تحديث الصناعة، عن سعادتها بمشاركة مركز تحديث الصناعة بوزراة التجارة والصناعة في المسابقة في دورته الأولى بمصر، قائلة "ساعد المركز في إشراك المجتمع الصناعي بحوالي ١٥٠ مصنع بمنتجات غذائية تراثية معبأة، وكذلك اشراك من ٢٠ ل ٣٠ من رجال القطاع الصناعى الغذائي كمحكمين للمنتجات.

وأضافت إليزابيث، إن هناك أهمية كبري للمسابقة بالتعريف بالتراث الغذائي للمجتمع المصري عامة والشباب بشكل خاص، وذلك للحافظ علي الهوية التراثية للمنتجات والتعريف بها، مضيفة إنه الآن مرحلة التذويق ويليها التسويق لهذه للمنتجات والذي يساهم في زيادة المبيعات، واتاحة الفرصة لربط القطاع السياحي بقطاع الصناعات التراثية ف مصر.

وقالت هبة علي "بيت الكومي"، إن المسابقة التي تعقد لأول مرة في مصر تعطي فرصة كبيرة لجميع المصنعيين لإظهار منتجاتهم بشكل تسويقي افضل، مضيفة أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة تأتي ضمن خطة الدولة نحو تحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠، و من اهمها تشجيع الصناعة.

وأوضحت هبة علي، إن انطلاق المسابقة تأتي بمثابة مبادرة جيدة ستستمر لسنوات بشكل أفضل وأفضل، وهو ما يقع عاتق على الشركات الخاصة لما لهم من دور كبير جدا في تنمية المجتمع المصري، فالدولة تقوم بدور كبير لتقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار لذلك عليهم دور كبير نحو المجتمع ومساندة المشروعات الصغيرة لإزدهار التنمية.

يشارك في الفعاليات ١٦٥ جمعية ومنافذ انتاجية تابعة للجامعات والكليات، بالإضافة إلى عدد ٧٦٣ منتج من ٢٢ محافظة.