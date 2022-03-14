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الإثنين 14 مارس 2022
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ثقافة

صالون «البوابة نيوز».. حلمي النمنم: سيد قطب أدخل أفكارًا على المجتمع ضد الإسلام

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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استضاف صالون «البوابة نيوز»،  اليوم الاثنين، الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، فى ندوة تحت عنوان "طرق تفعيل الثقافة فى مواجهة الإرهاب والجماعة المحظورة".

قال "النمنم": نحن لا نُشوِّه الإسلام، ولكننا نُدافع عنه، وجماعة الإخوان المحظورة عندما تنتقدهم يوهمونك بانتقاد الدين .

وتابع “النمنم ”: لديهم جماعة تجيد الكذب وفقه الخلايا النائمة كذب، وأعضاء الجماعة متخذين هذا المنهج ، وهم مش رأفت الهجان،  وإنما اتخذوا الكذب مبدأ، وعندما تنتقد المرشد يوهمك أنك تنتقد الدين .. نحن لا ننتقد الإسلام بل ندافع عن الإسلام .

وأضاف: هناك خلافات عن التمويل والمناصب فى الجماعة المحظورة، ولكن الخلاف الدائر عن حجم التمويل أي خناقة فلوس، ومن الذى يتولى الإرشاد، لأن المرشد مسجون، وليس على الفكرة والأفكار تقوى وتضعف و لكن لن تموت، وسيد قطب أدخل افكار ضد الإسلام على المجتمع.

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صالون البوابه نيوز حلمي النمنم الاخوان جماعة الإخوان