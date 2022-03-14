صالون «البوابة نيوز».. حلمي النمنم: سيد قطب أدخل أفكارًا على المجتمع ضد الإسلام

استضاف صالون «البوابة نيوز»، اليوم الاثنين، الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، فى ندوة تحت عنوان "طرق تفعيل الثقافة فى مواجهة الإرهاب والجماعة المحظورة".

قال "النمنم": نحن لا نُشوِّه الإسلام، ولكننا نُدافع عنه، وجماعة الإخوان المحظورة عندما تنتقدهم يوهمونك بانتقاد الدين .

وتابع “النمنم ”: لديهم جماعة تجيد الكذب وفقه الخلايا النائمة كذب، وأعضاء الجماعة متخذين هذا المنهج ، وهم مش رأفت الهجان، وإنما اتخذوا الكذب مبدأ، وعندما تنتقد المرشد يوهمك أنك تنتقد الدين .. نحن لا ننتقد الإسلام بل ندافع عن الإسلام .

وأضاف: هناك خلافات عن التمويل والمناصب فى الجماعة المحظورة، ولكن الخلاف الدائر عن حجم التمويل أي خناقة فلوس، ومن الذى يتولى الإرشاد، لأن المرشد مسجون، وليس على الفكرة والأفكار تقوى وتضعف و لكن لن تموت، وسيد قطب أدخل افكار ضد الإسلام على المجتمع.