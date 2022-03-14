"تطبيقية حلوان" تنظم مبادرة حلويات الزمن الجميل

الإثنين 14/مارس/2022 - 12:30 م

نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مبادرة حلويات الزمن الجميل، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي باختيار كلية الفنون التطبيقية لمثل هذه النوعية من الموضوعات التي تذكرنا بالأيام الماضية وجمالها وتثري وجدان الطلاب ، مؤكداً أهمية الأنشطة الطلابية في تبادل واكتساب الخبرات والمهارات.

أوضحت الدكتورة ميسون قطب أن المبادرة تضمنت معرض لطلاب قسم الطباعة والنشر والتغليف وطلاب قسم الإعلان لاعادة تصميم الهوية البصرية للشركات الغذائية المشاركة ، وندوة تغليف المنتجات الغذائية في ضوء الهوية المصرية ألقتها الدكتورة حنان السروي ،و الدكتورة نجوى العدوي ، بالإضافة إلى مسابقات فنية وترفيهية للطلاب.