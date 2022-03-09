انخفاض كبير.. أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 9 مارس 2022

الأربعاء 09/مارس/2022 - 07:23 م

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، 9 مارس 2022 انخفاضا بقيمة 10 جنيهات بعد تراجعه في التعاملات الصباحية 14 جنيهًا ليصبح إجمالي الانخفاض على مدار اليوم 24 جنيهاً.

وتراجعت أسعار أونصة الذهب دون ألفي دولار، حيث تسجل الأونصة وقت صياغة هذه السطور سعر 1986 دولاراً، مقابل 2009 دولارات.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18: 748 جنيهاً.

عيار 21: 873 جنيهاً.

عيار 24: 997 جنيهاً.

الجنيه الذهب: 6984 جنيهاً.



تحول الذهب الى المسار الهابط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بالأسواق العالمية لتخسر الأوقية أكثر من 52 دولارًا وتهبط دون حاجز ألفين دولار، متأثرة بتحول أنظار المستثمرين إلى أسواق الأسهم، فى حين يرى أغلب الخبراء أنه "تراجع مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع بقوة في الجلسات المقبلة لاسيما مع استمرار التوترات بشأن تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بمقدار 52.7 دولار بما نسبته 2.58 في المائة مسجلة مستوى 1990.6 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست مستوى 2075 دولارًا في الجلسة السابقة وكان هو الأعلى على الإطلاق.



