صور.. محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية

الأحد 06/مارس/2022 - 07:09 م

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبحث التعاون والتنسيق فى مجال التحول الرقمى وميكنة الأداء الحكومي.

وناقش المحافظ آلية إنشاء بوابة إلكترونية لربط مديرية التربية والتعليم بالإدارات التعليمية بالمراكز لتقديم الخدمات التعليمية المختلفة إلكترونيا لخدمة المعلمين والطلاب وتيسير الوقت والجهد اللازم للحصول عليها، وتنفيذ نظام الذاكرة المؤسسية لمتابعة تنفيذ التكليفات والقرارات الحكومية الصادرة.

محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية (1)

محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية (2)

محافظ الوادي الجديد يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية (3)