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السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 5 مارس 2022

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار  فى بداية تعاملات اليوم السبت بعدما ارتفع أمس بقيمة 15 جنيه للجرام، حيث تشهد الأسعار حالة من التذبذب المستمر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية .

وشهدت الأسعار موجة من الارتفاعات المتتالية اعقبها تراجعت عدة فقد الذهب على أثرها كافة مكاسبه ليعاود مرة أخرى للارتفاع.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالتالي: 

عيار 24 نحو 984 جنيه

 عيار 22 نحو 902جنيه

 عيار 21 نحو 861جنيه

 عيار 18 نحو 738 جنيه

عيار 14 نحو 574 جنيه

 عيار 12 نحو 492 جنيه

 الاونصة إلى 30,602 الف جنيه

الجنيه الذهب 6,888 جنيه

كما تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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الذهب المصنعية محلات الصاغة عيار 24 الذهب اليوم