تراجع سعر اليورو بالبنوك المصرية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية

الأربعاء 02/مارس/2022 - 02:02 م

تراجع سعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.33 جنيه للشراء، و17.52 للبيع مقابل سعره بختام أمس كان بـ 17.46جنيه للشراء، و17.68 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.38 جنيه للشراء، و17.55 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.48 جنيه للشراء، و17.59 جنيه للبيع.

ويقدم "البوابة نيوز" أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.48 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.33 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.33 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.38 جنيه للشراء و17.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.40 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.35 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.42 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع.