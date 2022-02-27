مشيرة خطاب تبحث مع نظرائها بالجزائر والإمارات والكويت سبل تعزيز التعاون

الأحد 27/فبراير/2022 - 10:57 م

قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يسعى إلى تكثيف آليات التعاون مع نظرائه في الدول العربية، ضمن الشراكات القائمة مع المؤسسات الوطنية بتلك الدول الشقيقة.

والتقت الدكتورة مشيرة خطاب، مساء اليوم الأحد، عددا من نظرائها بدول "الجزائر، الإمارات، الكويت"، بحضور عبدالمجيد زعلاني رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجزائري، مقصود عادل عبد الله كروز هو رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، السفير جاسم المباركي، رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في هذا الإطار، ودعم خطط التنمية في بلداننا العربية بما يعود بالنفع على صالح المجتمعات العربية، ودفع أطر التعاون في دعم التوجهات الاستراتيجية والأجندات الوطنية والشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني.

جاء اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية".