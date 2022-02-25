زيارة سفير زامبيا لمجمع عمال مصر لبحث سبل التعاون المشترك

الجمعة 25/فبراير/2022 - 07:57 م

أعلن المكتب الإعلامي لمجمع عمال مصر، استقبال زيارة دبلوماسية من السفير الزامبي في مصر توبولي لوبايا وذلك لوضع رؤية وخطة لشراكة إستراتيجية وبناء تعاون مشترك لنقل تجربة وخبرات عمال مصر للصناعة في دولة زامبيا والدول الإفريقية والتعمق في زيادة الروابط الاقتصادية المصرية الإفريقية.

وفي نفس السياق استقبل مجمع عمال مصر زيارة رسمية من رئيس غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان المهندس رضا بن جمعـة آل صالح وذلك لبناء شراكة إستراتيجية لنقل التجربة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان لخدمة الصناعة العمانية وتوفير الكادر البشري المؤهل والمدرب للمصانع طبقاً لإتجاه عمان للتوسع في الربوع الصناعية.

وأعلنت منصة "غرفة التجارة والصناعة العمانية" منذ أشهر عن طرحها لأراضي صناعية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي في عمان وزيادة الرقعة الصناعية، وإكمالاً لما بدأته عمال مصر من خلال الاجتماعات مع مسئـولي الغرف التجارية والصناعية بعمـان والإتفاق حول نقل نموذج مجمع عمال مصر للمناطق الصناعية بسلطنة عمان، بالإضافة لإنشاء مراكـز للتدريب والتأهيل المهني لتخريج كوادر بشرية تمتلك الخبرات التي تأهلهم للعمل في البيئات الصناعية مع التعاون حول تنفيذ مبادرة عمال مصر لتصدير العمالة المصرية المؤهلة والمدربة للعمل في الصناعة في الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق مستمر جاءت زيارة سفير زامبيا في إطار دعم السـوق الإفريقي وزيادة الروابط الاقتصادية المشتركة وتدريب وتأهيل الكوادر والجاليات الإفريقية في مصر وفتح باب الفرص الاستثمارية الصناعية التي يقدمها قطاع خدمات الإستثمار الصناعى.

وتأتي زيارات الشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع وسفراء الدول الإفريقية والممثليين التجاريين بالسفارات الإفريقية رجال الأعمال والمستثمرين من الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء الهيئات الحكومية وأعضاء مجلس الشعب والشيوخ ورؤساء الأحزاب المصرية والشخصيات الحكومية لمجمع عمال مصر للتعرف علي ما يقدمه من خدمات متكاملة لدعم الصناعة والاستثمار علي المستوى المحلي بمصر والإفريقي والعربي والدولي.

يـذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث لرئيس مجمع عمال مصر المهندس هيثم حسين مع السفير الزامبي في مصر، حيث تم الاجتماع بينهما منذ أشهر بمحافظة البحر الأحمر (الغردقة) على هامش مؤتمر "دعم الإستثمار العربي الإفريقي" والثاني كان في مصر بمؤتمر "الحفل السنوي لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة" لبحث سبل التعاون بين الطرفان.

بدأت فعاليات الزيارة بإستقبال السفير الزامبي ثم اتجه الوفد نحـو برنامج زيارات مجمع عمال مصر للتعرف علي عدد 60 قسماً متخصصين في الخدمات الصناعية بداية من قطاع استقطاب الموارد البشرية وقطاع تسويق الموارد البشرية ومركز التدريب والتأهيل المهني وقاعة الدكتور إبراهيم الفقي ثم قطاع خدمات الاستثمار والمستثمرين الصناعيين مروراً بخطوط إنتاج مصانع OMC ومعرض منتجات المصنع.

وعبر السفير الزامبي عن إعجابه الشديد بنموذج مجمع عمال مصر بقطاعاته المختلفة واختص بالذكر مركز التدريب والتأهيل المهني وأكد على احتياج الكوادر البشرية من الجاليات الزامبية والدول الإفريقية لمن يقدم لهم يد العون وتدريبهم داخل مراكز تدريب معتمدة بها برامج تدريبية قوية طبقاً لاحتياجات السوق.

كما أشاد السفير برؤية عمال مصر بالتوسع علي المستوي الدولي والإفريقي لتقديم خدمات للمناطق الصناعية المختلفة حول دول العالم لدعم القطاع الصناعي نظراً لما يمتلكه من أهمية ودوراً محورياً في تحديد مستقبل الدول وانتعاشها الاقتصادي.

وصرح لوبايا، يوجد عدة ملفات مشتركة تم مناقشتها اليوم في سبل نقل خبرات عمال مصر للسوق الإفريقي والزامبي وتدريب الكوادر البشرية الإفريقية المتواجدة على أرض مصر سيتم العمل والإعلان عنها خلال الفترات القادمة، وستستمر العلاقات من خلال العمل والتعاون مع مجمع عمال مصر ستنموا وتزدهر العلاقات الاقتصادية المصريـة الإفريقية.

واختتمت الزيارة بكلمات من السفير الزامبي عبر فيها عن سعادته، مضيفاً أن السفارة والحكومية الزامبية سقدم كافة الدعم للتعاون والعمل المشترك لتوسيع التعمق الاقتصادي المصري الإفريقي في المجالات الصناعية والاستثمارية مما يعود بالنفع علي الدولتين الشقيقتين وزيادة الروابط الاقتصادية المصرية والإفريقية طبقاً لرؤية الدولة المصرية 2030.