وزير السياحة يلتقي عددًا من العاملين الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومي

الخميس 24/فبراير/2022 - 06:14 م

التقى، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمجموعة من العاملين بالوزارة الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومي MBA من الجامعة الفرنسية (اسلسكا) ESLSCA.وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من ذوي الكفاءات من العاملين بالوزارة والاستماع إلى مقترحاتهم للارتقاء بمستوى العمل بها.

وفي بداية اللقاء حرص الوزير على الترحيب بهم والتعرف عليهم وعلى مهام عملهم بالوزارة، معربا عن تقديره البالغ للجهود التي بذلوها لاجتياز مراحل هذا البرنامج، كما حثهم على مواصلة جهودهم في اكتساب المهارات والقدرات المتنوعة، والاستفادة من خبراتهم التي تلقوها خلال دراستهم بالبرنامج في العمل على دفع منظومة العمل بالوزارة والوصول بها لأفضل المستويات من الإنجاز.

وخلال اللقاء استمع الوزير إلى مقترحاتهم لدفع منظومة العمل وتطويرها بصورة أفضل وفقا لما لديهم من قدرات ومهارات وخبرات علمية وعملية، بجانب الاستماع إلى خططهم المستقبلية.

كما أكد الدكتور خالد العناني على حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشرى بها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتشجيع العناصر المتميزة، ما يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري.

وكان قد التقى الدكتور خالد العناني من قبل بمجموعة أخري من العاملين بالوزارة الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومي MBA من الجامعة الفرنسية (اسلسكا) ESLSCA.

جدير بالذكر أن ماجستير إدارة الأعمال الحكومي مقدم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجامعة الفرنسية ممثلة في المدرسة الفرنسية للأعمال (اسلسكا ESLSCA)، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذا لرؤية مصر -2030 لاستراتيجية التنمية المستدامة التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.