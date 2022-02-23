العراق يعلن قتل 5 من داعش بينهم قياديان بضربة جوية في كركوك

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 09:05 م

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، قتل 5 من عناصر عصابات داعش الإرهابية في كركوك بينهم قياديين بضربة جوية في قضاء الدبس.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة مُصطفى الكاظمي، شرعت قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب وبغطاء جوي من القوة الجوية العراقية البطلة بتنفيذ واجب على وكرين للإرهابيين يتواجد فيها 5 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في قضاء الدبس ناحية قوشقاية بمُحافظة كركوك".

وأضاف أن "طائرات الاستطلاع الخاصة بقواتنا الجوية والتحالُف الدولي رصدت حركة المجاميع الإرهابيـة والتي تم جمع المعلومات الدقيقة عنها من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب"، مشيرا الى أنه "عند الساعة الخامسة و30 دقيقة من صباح اليوم وبأمر قيادة العمليات المُشتركة سدد صقور الجو ضرباتهم المباركة نحو الوكرين اللذان كانا عبارة عن كهفين يتخفى بهما العدو، لتدمرهما بشكل كامل وتقتل جميع المتواجدين بهما وهُم كُل من:-

1- الارهابي المكنى ابو الزبير (امير قاطع الدبس)

2- الارهابي المكنى رماح (عسكري قاطع الدبس)

3- الارهابي المكنى عبد الرحمن (امر مفارز في قاطع الدبس).

4- الارهابي المكنى ابو خطاب (مقاتل ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الدبس)

5- الارهابي المكنى ابو جنيد (مقاتل ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الدبس)

وتابع أن "أبطال الجهاز شرعوا بتفتيش الكهفين وتم العثور على جُثث الإرهابيين وقد تهشمت بالكامل"، لافتا الى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية العراقية البطلة تواصل جُهدها المُستمر على بقايا داعـش، وأن الوعد الذي يقطعه الجهاز على نفسه وأمام شعب العراق هو ملاحقة هذه العناصر الإرهابية حتى خارج حدود البلاد".