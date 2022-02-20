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الأحد 20 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

مايكروسوفت تعلن موعد طرح "ويندوز 11"

مايكروسوفت
مايكروسوفت
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كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن موعد طرح نسخة "ويندوز 11"، وأكدت الشركة أنها ستقوم بطرح النسخة الجديدة خلال الأشهر المقبلة ويتعين من أجل ‏تحميله الموافقة على شروط خاصة.‏

و بحسب وكالة سبوتنيك ، يجب على المستخدمين إنشاء في البداية حساب على "مايكروسوفت" من أجل تحميل "ويندروز 11 برو"، وهي خطوة لن تتوافق مع الكثير ممن يأملون في تجنب بيانات "مايكروسوفت" وجمع بيانات القياس عن بعد في "ويندوز".

وتنصح "مايكروسوفت" بعدم استخدام حساب وهمي من أجل تحميل "ويندوز 11 برو" على حواسيبهم ، كما تشترط  ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد "ويندوز 11 برو".

وتم تقديم "ويندوز 11"، في شهر يونيو 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة.

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مايكروسوفت ويندوز 11 شركة مايكروسوفت ويندوز شهر يونيو