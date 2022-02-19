نائب رئيس السكك الحديدية: "مفيش حد هيطلع بقطارات إلا عن طريق معهد تكنولوجيا النقل"

السبت 19/فبراير/2022 - 11:30 ص

كشف الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمواد البشرية، تفاصيل بدء الدراسة في أول معهد لتكنولوجيا النقل الأسبوع المقبل، موضحًا أن أهميته تتلخص في تخريج كوادر فنية وتكنولوجية لقيادة السكك الحديدية في الفترة المقبلة.

وأضاف حسين في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: "مفيش حد هيطلع بقطارات إلا عن طريق هذا المعهد"، مشيرًا إلى أن هذا المعهد سيقوم بتخريج كل الكوادر التي تقود المنظومة من فنيين وميكانيكيين وكهربائيين أو قائدي القطارات.

وتابع نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمواد البشرية: "الكوادر سيمكنها أيضا تشغيل أبراج التحكم المركزي على مستوى الشبكة كاملة، وستكون الأبراج محلية وبرج CTC، وسيعمل أبناء هذا المعهد على قيادة القطارات الكهربائية".

وأردف محمد حسين، أن هناك بعض الشروط للالتحاق بالمعهد مثل التخرج من إحدى المدارس الفنية أو الثانوية العامة شعبة الرياضيات، مشيرًا إلى أن المعهد يتضمن إقامة كاملة للطلاب، ومدة الدراسة فيه عامين بعد الثانوية العامة أو الدبلوم، وقد يدرس الطالب لعامين آخرين حتى يدرس الطالب في إحدى الجامعات التكنولوجية.